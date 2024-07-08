محافظ جنوب سيناء يستعرض الموقف الاستراتيجي لكافة المنشآت التموينية

استعرض اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، يوم الأحد، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، الموقف التمويني لمحافظة جنوب سيناء، وذلك خلال العرض الذى قدمة إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بداية من اعداد العاملين بالمديرية والموقف الاستراتيجي لكافة المنشآت التموينية من حيث العدد والرصيد ومدى كفايتها بكافة مدن المحافظة.

عقد اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سينا لقاءا موسعا، الأحد، بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وكبار تجار المواد الغذائية والسلاسل التجارية ومديري فرعى تجارة الجملة والتجزئة بالشركة العامة لتجارة الجملة بجنوب سيناء.

ورحب المحافظ بكافة الحضور مهنئا الجميع ببداية العام الهجري الجديد، واكد ان باب المحافظ مفتوح دائما لكل صاحب شكوى او اقتراح او مظلمة شرطة الايجاز وتحديد المطالب حتى يعود اللقاء بالفائدة المرجوة،

كما أشار الى إقامة لقاء شهري مع التجار وأعضاء الغرفة يكون من احد أهدافه إقامة أماكن لوجستية لتنمية احتياجات الموارد من اجل تقديم افضل التسهيلات للمواطنين.

كما استمع المحافظ الى عدد كبير من الآراء والاقتراحات من قبل التجار وأعضاء الغرفة، وقدم المحاسب محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية وكافة الحضور التهاني للمحافظ على منصبة الجديد كما تم عرض بعض المشاكل والمعوقات التي تقابل حركة التجارة داخل المحافظة.

واستمع المحافظ لعدد من المعوقات ووعد بدراستها وحلها من خلال اللقاءات الدورية القادمة.

حضر اللقاء اللواء احمد اسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير المساعد ومهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بالمحافظة.