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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات، مساء أمس الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة، إضافة لعدد من المفقودين تحت الأنقاض. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي جنوب القطاع، استشهدت سيدة وأصيب ثلاثة من أبنائها نتيجة قصف طائرات الاحتلال لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح. 
كما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال هجماتها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أدى إلى استشهاد 38،153 مواطنًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87،828 آخرين. ولا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

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