بايدن يحث مؤيديه على "التلاحم" من أجل توحيد أمريكا مرة أخرى

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤيديه على "التلاحم"، وذلك في مستهل حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أمس الأحد، وسط دعوات متزايدة له للتنحي كمرشح للحزب الديمقراطي في سباق الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وقال بايدن لبعض المؤيدين المجتمعين حوله قبيل خطابه الرسمي في الحملة الانتخابية: "أنا أفعل ذلك منذ فترة طويلة.. وبصراحة لم أكن أكثر تفاؤلًا بشأن مستقبل أمريكا إذا تلاحمنا سويا"، مضيفا: "علينا استعادة الكرامة والأمل في أمريكا.. يجب أن نوحد أمريكا مرة أخرى، وهذا هو هدفي"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وتستمر حملة بايدن الانتخابية مع سعي الرئيس الأمريكي إلى إظهار القوة في مواجهة مخاوف نواب الكونجرس الديمقراطيين بشأن ترشحه للرئاسة نيابة عن الحزب، حيث دعاه حتى الآن 5 نواب ديمقراطيين إلى التنحي، وذلك بعد أدائه الذي أثار التساؤلات خلال مناظرته الرئاسية ضد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب.

وذكرت الصحيفة أن بايدن توجه إلى هاريسبرج بولاية بنسلفانيا، ليحضر تجمعًا حاشدًا مع أعضاء النقابات والديمقراطيين المحليين، على أن يعود إلى واشنطن العاصمة مساء الأحد، قبيل انعقاد قمة الناتو المرتقبة التي تستضيفها الولايات المتحدة بعد غد /الثلاثاء /وتستمر على مدى ثلاثة أيام.