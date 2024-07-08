ads
الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال

محافظ المنيا يقود
محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حملة مفاجئة، مساء أمس الأحد، بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة المنيا، لإزالة الإشغالات والتأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

رافق المحافظ خلال الحملة الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية. 

شملت الحملة  تفقد عدة مناطق حيوية وشوارع رئيسية بالمدينة، وهى شارع كورنيش النيل وميدان لوتس وشارعي طه حسين وعدنان المالكي حيث تم التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق، بالإضافة إلى رفع وإزالة الإشغالات لتيسير الحركة المرورية.

كما شدد اللواء كدواني على كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مدن ومراكز المحافظة مواصلة حملاتها الرقابية والتفتيشية لرصد ومتابعة تطبيق هذه المواعيد بكل حزم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أهمية تفهم وتعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع ما تتخذه الأجهزة التنفيذية من إجراءات للحد من استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الكهرباء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات.

IMG-20240708-WA0005
IMG-20240708-WA0005
IMG-20240708-WA0003
IMG-20240708-WA0003
IMG-20240708-WA0002
IMG-20240708-WA0002
IMG-20240708-WA0001
IMG-20240708-WA0001
IMG-20240708-WA0000
IMG-20240708-WA0000
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا المحال التجارية المنيا ترشيد استخدام الكهرباء شارع كورنيش النيل مدينة المنيا مواعيد غلق المحال