محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال

قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حملة مفاجئة، مساء أمس الأحد، بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة المنيا، لإزالة الإشغالات والتأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

رافق المحافظ خلال الحملة الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

شملت الحملة تفقد عدة مناطق حيوية وشوارع رئيسية بالمدينة، وهى شارع كورنيش النيل وميدان لوتس وشارعي طه حسين وعدنان المالكي حيث تم التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق، بالإضافة إلى رفع وإزالة الإشغالات لتيسير الحركة المرورية.

كما شدد اللواء كدواني على كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مدن ومراكز المحافظة مواصلة حملاتها الرقابية والتفتيشية لرصد ومتابعة تطبيق هذه المواعيد بكل حزم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أهمية تفهم وتعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع ما تتخذه الأجهزة التنفيذية من إجراءات للحد من استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الكهرباء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات.

IMG-20240708-WA0005

IMG-20240708-WA0003

IMG-20240708-WA0002

IMG-20240708-WA0001