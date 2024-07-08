وكيل لجنة الخطة والموازنة: حضور الحكومة بالكامل أمام مجلس النواب.. اليوم

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الحظة والموازنة بمجلس النواب، إن المادة 146 من الدستور المصري والمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددوا عدة إجراءات خاصة بتشكيل الحكومة أولها تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بتكليف الحكومة، ثانيًا تشكيل الحكومة وعرضها على رئيس الجمهورية وحلف اليمين امام رئيس الجمهورية وتعين قرار جمهوري بتعينهم، ثالثا هو ما ننتظره اليوم هو حضور الحكومة بكامل هيئاتها برئاسة رئيس الوزراء المكلف لإلقاء بيانه امام مجلس النواب بالجلسة العامة لأن القانون يشترط خلال 20 يوم من تاريخ تشكيل الحكومة.



وأوضح سالم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة مع الإعلامية إنجي أنور المذاع على قناة Etc: في حقيقة الأمر الحكومة الجديد بدأت تأخذ خطوات جيدة في العديد من الملفات المهمة مثل الكهرباء وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.

وأضاف سالم: رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعات سريعة مع المعنين مع هذا الملفين وطلب منهم وضع رؤية سريعة وبرنامج للقضاء على تلك المشاكل مثل ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وكبح معدلات التضخم والانتهاء من مشكلة انقطاع الكهرباء، فلابد في بيان الحكومة أن يرفق به برامج زمنية لتنفيذ هذا البيان وخطوات كيفية تنفيذ ومن اين يتم سيتم تمويل تنفيذ هذا البيان.