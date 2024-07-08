أستاذ علوم سياسية: نتنياهو لن يتوقف عن إطلاق النار

قال الدكتور أيمن شاهين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، أن نتنياهو سيناور إلى أبعد الحدود، ولن يصل بالنهاية إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، حتى لو وافقت حركة حماس.



وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية، في برنامج مصر جديدة، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة Etc، أن نتنياهو لا يريد أن يعطي الرئيس الأمريكي جو بايدن، أو أي مرشح، أي فرصة أن يستعيد ثقة أصوات العرب والمسلم والتقدمين الموجودين في الحزب الديمقراطي، بجانب أن وقف إطلاق النار، إذا حدث، ستبدأ إسرائيل بتشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث يوم 7 أكتوبر، وهو يعلم أن لجنة التحقيق، لن تكن نتائجها في صالحه، وستكون من ضمن توصياتها إقالة الحكومة.

وأضاف شاهين قائلا: "الجيش الإسرائيلي يتحمل ما حدث في 7 أكتوبر بكل قيادته، رغم أنهم اقروا بالمسؤولية، إلا أن المسؤولية الكاملة هي الحكومة التي يرأسها نتنياهو، فهي المسؤولة الأولى والأساسية عما حدث في 7 أكتوبر، وإذا تم وقف إطلاق النيران، نتنياهو وحكومته سيدفعوا فاتورة الحرب كاملة".