ads
الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى السنوية لضحايا حرائق "أودو" بقبرص

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بقبرص بالذكرى السنوية الثالثة للمصريين المسيحيين الأربعة الذين انتقلوا من جراء الحرائق المدمرة، التي اندلعت في منطقة أودو، بقبرص.

أقيم الاحتفال أمام النصب التذكاري المُقام خصيصًا لهم في منطقة أودو، وشهده إلى جانب الراهب القس إيرينيئوس البراموسي، النائب البابوي لقبرص والآباء الكهنة الذين يخدمون هناك، السفير عمرو حمزة سفير مصر بقبرص، والقنصل كمال الدين صلاح.

وشارك الاحتفال مندوب عن الكنيسة القبرصية، وعمدة منطقة أودو. والكثير من الأسر والشباب.

وأقيمت صلوات ترحيم على أرواحهم، وألقيت كلمات التعزية. وفي الختام تم رفع العلم المصري بجوار النصب التذكاري أثناء عزف السلام الجمهوري. وقام الجميع بوضع الورود والزهور أمام النصب التذكاري تخليدًا لذكرى المنتقلين الأربعة.

 

 

 

 

الكنيسة الأرثوذكسية بقبرص الذكرى السنوية الثالثة المسيحيين الحرائق منطقة أودو قبرص