الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى السنوية لضحايا حرائق "أودو" بقبرص

احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بقبرص بالذكرى السنوية الثالثة للمصريين المسيحيين الأربعة الذين انتقلوا من جراء الحرائق المدمرة، التي اندلعت في منطقة أودو، بقبرص.

أقيم الاحتفال أمام النصب التذكاري المُقام خصيصًا لهم في منطقة أودو، وشهده إلى جانب الراهب القس إيرينيئوس البراموسي، النائب البابوي لقبرص والآباء الكهنة الذين يخدمون هناك، السفير عمرو حمزة سفير مصر بقبرص، والقنصل كمال الدين صلاح.

وشارك الاحتفال مندوب عن الكنيسة القبرصية، وعمدة منطقة أودو. والكثير من الأسر والشباب.

وأقيمت صلوات ترحيم على أرواحهم، وألقيت كلمات التعزية. وفي الختام تم رفع العلم المصري بجوار النصب التذكاري أثناء عزف السلام الجمهوري. وقام الجميع بوضع الورود والزهور أمام النصب التذكاري تخليدًا لذكرى المنتقلين الأربعة.