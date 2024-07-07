الثلاثاء المقبل.. اجتماع وزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع الـ9

يعقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لعقد يوم الثلاثاء المقبل بمقر الوزارة وذلك بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة ، و أن الاجتماع يهدف إلى التعرف عليهم بالإضافة إلى وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت المهندسه صباح مشالي نائب وزير الكهرباء ان هذا الاجتماع لمتابعه سير العمل وتنفيذ مهام الشركات وتركيب العدادات الذكيه ، للقضاء علي سرقات التيار والعمل علي الانتهاء من الممارسات لحل ازمه الكهرباء وتخفيف الأحمال وتقليل نسبه الفقد وزياده التحصيل حيث أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار.

واجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء عدة اجتماعات مكثفة مع نائب الوزير المهندسة صباح مشالى ورئيس الشركه القابضه المهندس جابر دسوقى والمستشار أمجد السعيد المستشار القانونى للوزارة.