البابا تواضروس الثاني يستقبل عددا من المطارنة والأساقفة بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، وبرفقته المهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، وسكرتير لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس.

جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات الخاصة بعمل لجنة العلاقات العامة.

وفي نفس السياق استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الأنبا جابرييل الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية.

جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي ايضا الأنبا صرابامون أسقف إيبارشية عطبرة وأم درمان، بالسودان. الذي قدم لقداسته تقريرًا شاملًا عن وضع الخدمة في إيبارشيته في ظل الظروف التي تمر بها السودان.