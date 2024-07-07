وزير الكهرباء: زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جارٍ العمل على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة.

ويساعد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة أيضا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى ، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطن ، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة ، وتقليل الفقد .

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجددة ونائبه المهندسه صباح مشالي والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركه القابضه للكهرباء

للوقوف على مستجدات موقف الأحمال الكهربائية والعمل على استقرار التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.

يأتي ذلك في اطار تكليفات القيادة السياسية بإيجاد حلول سريعة وقاطعة لاستقرار التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وأكد عصمت أنه جارى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتخطى الأزمة وتأمين التغذية الكهربابائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة وأنه جارى العمل حالياً على الإسراع في دخول قدرات من الطاقة المتجدده على الشبكة الموحدة.



واشار وزير الكهرباء ان توفير الطاقة الكهربائية لكل من يطلبها بجودة واستمرارية واستقرار من اهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية ، بالإضافة الى التوسع فى سياسة تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في نصيب الطاقة وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص.

وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا أنه جارى العمل حالياً على تحسين الأداء بمحطات التوليد من خلال تفعيل خطط الصيانه والرقابة الدورية.

استعرضت المهندسة صباح نائب وزير الكهرباء اهم التحديات لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء والجهود المبذولة لدعم شبكات النقل والتوزيع على مختلف الجهود لتحسين الكفاءة وخفض الفقد وتحسين القدرة لنقل الطاقة الكهربائية من كافة مصادر الانتاج وفقا للمعايير العالمية ومن خلال تشغيل اقتصادى للمحطات لتعظيم عوائدها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وترشيد استهلاك مستلزمات التشغيل وصولاً إلى الجودة والكفاءة .

واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اهم التحديات لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء والجهود المبذولة لدعم شبكات التوزيع لتحسين الكفاءة وخفض الفقد.

واكد عصمت ان توفير الطاقة الكهربائية لكل من يطلبها بجودة واستمرارية واستقرار من اهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية،

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات لتعظيم العوائد الاقتصادية بما يحقق الأهداف التنموية لخدمة الاقتصاد القومي، موضحا ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة تمتلك قدرات وكفاءات وخبرات تجعلها قادرة على مواجهة التحديات المختلفة وان تكون داعما رئيسيا ومحورا اساسياً فى خطط التنمية المستدامة التى يجرى تنفيذها فى جميع قطاعات الدولة.