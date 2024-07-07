تحرك برلماني لوقف تصدير البطاطس بعد ارتفاع أسعارها والسيطرة على السوق

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الزراعة، بشأن وقف تصدير البطاطس بعد ارتفاع أسعارها ولو بشكل مؤقت.

وكشفت عضو مجلس النواب، تفاصيل أزمة جديدة خاصة بمحصول البطاطس والتي تسببت في ارتفاع سعر الكيلو منها في السوق المحلي إلى 35 و40 جنيها.

وقالت في طلبها: "أرجع المزارعين أن عمليات تصدير البطاطس التي تجرى حاليًا سيشهد بسببها السوق كارثة كبيرة خلال الأيام القادمة وسيصل سعر الكيلو الواحد 50 جنيهًا بل ومن المرجح أكثر من ذلك ، وذلك لعدم وجود عروة جديدة أو محصول جديد إلا فى شهر ديسمبر المقبل".

وتسائلت عضو مجلس النواب، إلى أي مدى ستتواصل أزمات المحاصيل والسلع الغذائية في سوقنا المحلي، وخلق سوق سوداء لها يضر باقتصادنا وصناعتنا، ومن المسؤول والمستفيد وراء تفاقم مثل هذه الأزمات.

ولفتت آمال رزق الله، إلى وجود غرف تُنذر بالأزمات في الحكومة، إلا أننا منذ أشهر طويلة بصدد مؤشرات توحي بحدوث أزمة بطاطس على غرار أزمات البصل والطماطم والسكر وغيرها، منها ارتفاع سعر طن تقاوي البطاطس من 40 إلى 130 ألف جنيه في سنة واحدة إلى ارتفاعها 3 أضعاف سعرها الأصلي.

وتابعت: هذه الارتفاعات التي تُلقى في نهاية الأمر على كاهل المواطن سببها عدم زراعة المحاصيل الزراعية وفق خطة منضبطة وعادلة. وبالتالي تسبب ظهور المحتكرين للسلع الزراعية ومنع الفرص لهم لرفع سعرها بسبب ندرتها.

وطالبت رزق الله من الحكومة وقف أي عمليات لتصدير البطاطس خاصةً مع عدم وجود محصول جديد إلا في شهر ديسمبر.