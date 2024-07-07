سفير الصومال لدى مصر يستقبل القائم بأعمال سفارة بولندا بالقاهرة

استقبل السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم القائم بأعمال سفير بولندا بالقاهرة، ميهاو هابروص وذلك بمقر سفارة الجمهورية بالقاهرة .

وفي بداية اللقاء رحب سفير الصومال، بالقائم بالأعمال البولندي، معربا عن اعتزازه بالعلاقات الصومالية البولندية وحرص جمهورية الصومال الفيدرالية على تعزيز التعاون مع بولندا .

من جانبه هنأ القائم بالأعمال البولندي سفير الصومال بمناسبة توليه مهامه الجديدة سفيرا للجمهورية لدى مصر ، كما أعرب عن تهاني بولندا لجمهورية الصومال الفيدرالية رئيسا وحكومة وشعبا، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ 64 ، متمنيا للصومال دوام الاستقرار والتقدم والرخاء.