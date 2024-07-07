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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سفير الصومال لدى مصر يستقبل القائم بأعمال سفارة بولندا بالقاهرة

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استقبل السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم القائم بأعمال سفير بولندا بالقاهرة، ميهاو هابروص وذلك بمقر سفارة الجمهورية بالقاهرة .

وفي بداية اللقاء رحب سفير الصومال، بالقائم بالأعمال البولندي، معربا عن اعتزازه بالعلاقات الصومالية البولندية وحرص جمهورية الصومال الفيدرالية على تعزيز التعاون مع بولندا .

من جانبه هنأ القائم بالأعمال البولندي سفير الصومال بمناسبة توليه مهامه الجديدة سفيرا للجمهورية لدى مصر ، كما أعرب عن تهاني بولندا لجمهورية الصومال الفيدرالية رئيسا وحكومة وشعبا، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ 64 ، متمنيا للصومال دوام الاستقرار والتقدم والرخاء.

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