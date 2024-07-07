خبير: تجربة مصر في مكافحة الإرهاب رائدة

قال الدكتور أشرف الراعي، الخبير القانوني، إن صعود اليمين المتطرف في أوروبا يؤثر سلبًا على مكافحة الإرهاب، مشددًا على ضرورة تعزيز خطاب الوسطية والاعتدال، لأن هذا يساهم في مكافحة الإرهاب بصورة جيدة.

وأضاف "الراعي"، خلال حواره ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن هناك ضرورة لوضع إجراءات للتفرقة ما بين اللاجئين الذين يبحثون عن الأمان والإرهاب، لأن الكثير من الإرهابيين يحالون التسلل ما بين اللاجئيين للقيام بعمليات إرهابية.

وشدد على ضرورة ضبط التكنولوجيا من خلال قواعد صارمة تكافح ليس فقط الإرهاب كفعل، ولكن أي ترويج للإرهاب، موضحًا أن تجربة مصر في مكافحة الإرهاب من التجارب الرائدة، وكذلك تجربة الأردن بعد أحداث 2005، والتي سُميت بأحداث الأربعاء الأسود، وكذلك عملية قتل الطيار معاذ الكساسبة.