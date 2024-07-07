خبير: هناك حاجة لإنشاء مراكز استخباراتية دولية مشتركة لمواجهة الإرهاب

قال الدكتور أشرف الراعي، الخبير القانوني، إن أوروبا تعمل على تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول الأعضاء، وتصدر العديد من القوانين، لتقليل عمليات تمويل الإرهاب، وزيادة الفحص على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وعقد العديد من الاتفاقيات الدولية والإجراءات لمكافحة المحتوى الإرهابي على الإنترنت.

وأضاف "الراعي"، خلال حواره ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن بعض الدول تُجرم بعض التصرفات والأفعال، ولكن هذه التصرفات لا تكون مجرمة في دول أخرى، وهذا يؤدي إلى التضارب في تطبيق بعض القواعد الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمواجهة التهديدات الإرهابية.

ولفت إلى أن هناك حاجة لإنشاء مراكز استخباراتية مشتركة لمواجهة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وإقامة العديد من التدريبات الأمنية والعسكرية الخاصة بمكافحة الإرهاب.