رغم العودة للتدريبات.. كولر يستبعد محمود كهربا من قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع

واصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، غدا الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وعاد محمود كهربا إلى تدريبات الأهلي الجماعية مساء اليوم الأحد بعد غياب طويل تنفيذا لقرار المدير الفني باستبعاد اللاعب من التدريبات والمباريات على خلفية أزمة كهربا الأخيرة عقب مباراة الأهلي وفاركو.

ورغم مشاركة محمود كهربا في التدريبات الا ان مارسيل كولر قرر استبعاده من قائمة مباراة طلائع الجيش.

قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش

وضمت قائمة المستبعدون من فريق الأهلي أمام طلائع الجيش كل من: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، ومحمود متولي، ومحمد الضاوي كريستو، وعلي معلول وبيرسي تاو.

كما يغيب عن الأهلي، كريم الدبيس وأحمد كوكا وحمزة علاء بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس.