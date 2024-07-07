خبير: الإرهابيون في الأصل كانوا يعانون من التهميش الاقتصادي

قال الدكتور أشرف الراعي، الخبير القانوني، إن الجماعات الإرهابية استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر الأيدولوجيات المتطرقة، وتجنيد الأفراد والانضمام إلى قوافل الإرهابيين.

وأضاف "الراعي"، خلال حواره ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن الإرهابيين في الأصل كانوا يعانون من التهميش الاقتصادي، وهذا ساهم في تزايد مواجة الإرهاب في أوروبا، بالإضافة للتأثيرات الأخرى مثل الحروب والصراعات في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن العديد من الإرهابيين يحاولون التسلل إلى أوروبا عبر اللاجئيين، موضحًا أن أوروبا أعدت الكثير من التشريعات القانونية للمساهمة في مكافحة الإرهاب.