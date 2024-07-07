خبير: أوروبا شهدت تصاعدًا كبيرًا في التهديدات الإرهابية

قال الدكتور أشرف الراعي، الخبير القانوني، إن أوروبا شهدت تصاعدًا كبيرًا في التهديدات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن النشاط الإرهابي بدأ يظهر على السطح، ويؤثر على الكثير من الدول.

وأضاف "الراعي"، خلال حواره ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن العديد من التقارير الاستحباراتية تُشير إلى زيادة التخطيط والتنفيذ للهجمات الإرهابية في أوروبا، وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب مثل الصراعات والحروب في الشرق الأوسط والعراق وليبيا وقطاع غزة.

وأوضح أن الحروب جعلت العديد من المناطق أرض خصبة لتدريب الإرهابيين، ومن ثم نقلهم إلى أوروبا في ظل الانفتاح الموجود عالميًا.