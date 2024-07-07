الإمارات تشيد بدور مصر في إدخال مساعداتها إلى غزة

أشاد سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بجهود الدولة المصرية رئيسا وحكومة وشعبا في عمليات إدخال المساعدات الإماراتية للأشقاء في غزة، موضحا أن هذا التنسيق العالي بين مصر والإمارات ليس أمر جديد على البلدين بل هو دائم ومستمر في العديد من الملفات.

وأكد الشامسي، أن اللسان يعجز عن الشكر لما تقدمه مصر في هذه الأزمة، حيث أن الفريق المصر والإماراتي يعملان على قلب رجل واحد لمساعدة الأشقاء في غزة، موجها الشكر لكل الجهات والأجهزة المتواجدة بالعريش.

أفاد الشامسي أن من يزور العريش يرى كم المساعدات والشاحنات المتواجدة هناك، والمجهودات التي تبذل لإدخالها، موضحا أن كافة المساعدات سواء الغذائية أو الطبية ستظل مستمرة بالتنسيق الدائم والمستمر بين البلدين في كافة الملفات التي تخص غزة وعلى رأسها ملف الجرحى ونقلهم لدولة الامارات والإسقاط الجوي.

أوضح الشامسي أن الامارات بالتعاون مع مصر قامت ب ٥٠ عملية اسقاط جوي داخل غزة، كما استقبلت الامارات الكثير من الجرحى ومرافقيهم والذين بلغ عددهم ١٥٠٠ شخص، فضلا عن انشاء مستشفى عائم بالعريش لاستقبال الجرحى من غزة، بالإضافة إلى مستشفى ميداني برفح بسعة ٢٠٠ سرير بطاقم طبي وتمريض اماراتي

وعن مشروع تحلية المياه أكد الشامسي، أنه من أهم المشاريع الحيوية التي يتم التنسيق فيها بين البلدين، موضحا أنه تم توفير 1.2 مليون جالون يوميًا لخدمة ما يتراوح بين600 إلى 700 ألف شخص في رفح.