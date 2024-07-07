مجلس إدارة عمال مصر يختار الجمل لتسيير أعماله لحين عقد جمعية عمومية

قال مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه اختار وبالإجماع عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، لتسيير أعمال الاتحاد، باعتباره أكبر الأعضاء سننا، وذلك لحين عقد جمعية عمومية قريباً، لانتخاب رئيس اتحاد عمال مصر لاستكمال الدورة النقابية

جاء ذلك خلال الاجتماع الطاري الذي عقد مساء يوم الأحد لحسم موقف مجلس الادارة مما اشيع منذ أيام عن رغبة عودة حسن شحاته وزير آلعمل السابق لرئاسة اتحاد العمال، استكمالا لدورته النقابيه ٢٠٢٢-٢٠٢٦ والذي انتخب فيها لرئاسة اتحاد العمال

ؤاكد في بيانه علي دعم القواعد العمالية له لإدارة شئونه، ورافضا عودة حسن شحاتة لرئاسة الاتحاد ومنتظرا رد الفتوي والتشريع.

وجاء نص بيان الاتحاد كالتالي:

نظرا لما اثير خلال الفترة الأخيرة حول ادعاء السيد حسن شحاته بأحقيته للعودة الى رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد تكليف الزميل محمد جبران رئيس الاتحاد العام بحقيبة وزارة العمل وترويج الوزير السابق حسن شحاته انه يحمل فتوى قانونية من وزارة العمل بذلك.

فإننا نؤكد على الآتي:

لقد قام الاتحاد العام بمخاطبة وزارة العمل بمذكرة قانونية تفيد عدم احقيته في ذلك وطلب من الوزارة موافاتها بما يفيد ان كانت قد اصدرت اي فتاوى بصدد هذا

الموضوع.

وقد افادت وزارة العمل فى خطابها بانها لم تصدر اي فتاوى قطعيا خاصة بهذا الشأن، وان الوزارة ستقوم بمخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لطلب الراي.

وفي المقابل عقد أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام اجتماعا طارئا مساء اليوم الاحد الموافق 7/ 7/ 2024 وقرر الاتحاد ما يلي:

أولا:

تفويض عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام بتسير اعمال الاتحاد العام لحين ورود فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع للجهة الادارية بهذا الشأن.

ثانيا:

الدعوة لجمعية عمومية للاتحاد العام فور ورود الفتوى لأنتخاب رئيس للاتحاد العام لنقابات2026-2022 .

عمال مصر لاستكمال الدورة النقابية الحالية. ويتوجه الاتحاد العام بالشكر والاشادة بالمواقف الايجابية والداعمة من القواعد النقابية العمالية لموقفها الثابت والداعم لمجلس الادارة و حقه في ادارة شئونه واعلاء قيمة القانون واستقلالية الحركة النقابية وحق التنظيم.

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