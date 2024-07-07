خبير: الحرب على الإرهاب معركة من أجل الأمن والنظام في نفس الوقت

قال مارسيل سيكالدي، المحامي الدولي وخبير القوانين الأوروبية، إن أوروبا أنجزت الكثير من الأشياء، خاصة في قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن الحرب على الإرهاب هي معركة من أجل الأمن والنظام في نفس الوقت.

وأضاف "سيكالدي"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله في لبنان لديه علاقة قوية مع إيران، وهذه العلاقات مستمرة، وهناك تعاون سوري إيراني لدعم حزب الله، مشيرًا إلى أن فرنسا لديها مصلحة لاستعادة العلاقات مع سوريا، وتبادل المعلومات حول الإرهاب.

وأوضح أن سوريا لديها أجهزة استخبارتية حادة للغاية، ولم يعد هناك أي قنوات اتصال مع النظام السوري، مؤكدًا أن هناك تعاونًا حقيقيًا بين الأجهزة المغربية والفرنسية.