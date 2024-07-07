محافظ المنيا يشارك في احتفالية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد

شارك اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد في احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1446، بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ و اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة و فضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف وفضيلة الشيخ عصام حسونة مدير الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية و عامر طه رئيس مركز و مدينة المنيا وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة، إلى جانب حشد كبير من المواطنين.

هنأ اللواء كدوانى جموع المواطنين بهذه المناسبة الدينية العظيمة، وحلول عام هجري جديد، متمنياً أن يكون عاماً مليئاً بالخير والبركات على مصر و الأمتين العربية و الإسلامية، مؤكداً على أهمية استلهام عبر ودروس الهجرة النبوية الشريفة للعمل على نشر القيم الإسلام السمحة من تعاون وإخاء ومحبة بين أبناء الوطن وتعزيز قيم المواطنة والانتماء .

بدأت الاحتفالية بتلاوة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ علي العبيدي، وابتهالات دينية للشيخ إبراهيم الصفتي، ثم ألقى الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف كلمة تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وفى مقدمتها الإيمان بالله والتمسك بأسباب التوكل وحسن الظن بالله وقدرة الله عز وجل المطلقة القادرة على حماية المؤمنين برسالته وصحيح دينه ليبدل عسرهم يسرا ًو ضعفهم قوة .

وعقب الانتهاء من الاحتفالية ، التقى المحافظ بلفيف من مواطني المحافظة حيث تبادل معهم التهنئة داعين له ان يوفقه الله فى مهمته لخدمة أبناء عروس الصعيد، واستمع إلى مطالب عدد منهم مؤكداً ان مكتبه مفتوح للجميع .

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