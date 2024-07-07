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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يشارك في احتفالية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد

محافظ المنيا يشارك
محافظ المنيا يشارك في احتفالية بدء العام الهجري
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شارك اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد في احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1446،  بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا. 
حضر الاحتفالية الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ و اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز  السكرتير العام للمحافظة والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة و فضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم  وكيل وزارة الأوقاف وفضيلة الشيخ عصام حسونة مدير الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية و عامر طه رئيس مركز و مدينة المنيا وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة، إلى جانب حشد كبير من المواطنين.

هنأ اللواء كدوانى جموع المواطنين بهذه المناسبة الدينية العظيمة، وحلول عام هجري جديد، متمنياً أن يكون عاماً مليئاً بالخير والبركات على مصر و الأمتين العربية و الإسلامية، مؤكداً على أهمية استلهام عبر ودروس الهجرة النبوية الشريفة للعمل على نشر القيم الإسلام السمحة من تعاون وإخاء ومحبة بين أبناء الوطن وتعزيز قيم المواطنة والانتماء .

بدأت الاحتفالية بتلاوة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ علي العبيدي، وابتهالات دينية للشيخ إبراهيم الصفتي، ثم ألقى الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف كلمة تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وفى مقدمتها الإيمان بالله والتمسك بأسباب التوكل وحسن الظن بالله وقدرة الله عز وجل المطلقة القادرة على حماية المؤمنين برسالته وصحيح دينه ليبدل عسرهم يسرا ًو ضعفهم قوة .
وعقب الانتهاء من الاحتفالية ، التقى المحافظ بلفيف من مواطني المحافظة حيث تبادل معهم التهنئة داعين له ان يوفقه الله فى مهمته لخدمة أبناء عروس الصعيد، واستمع إلى مطالب عدد منهم مؤكداً ان مكتبه مفتوح للجميع   .

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الهجرة النبوية الشريفة العام الهجري الجديد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مدينة المنيا مديرية الأوقاف منطقة المنيا الازهرية