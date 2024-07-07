خبير قانون أوروبي: 500 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا إلى باريس

قال مارسيل سيكالدي، المحامي الدولي وخبير القوانين الأوروبية، إن فرنسا متأخرة في محاربة الإرهابيين، حيث يتقدم الكثير من الأشخاص للحصول على حق اللجوء، ولا يوجد سيطرة بشكل كامل على هذا الأمر.

وأضاف "سيكالدي"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن 500 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا إلى باريس بشكل غير شرعي، مشددًا على ضرورة التعاون بشكل واسع النطاق بين كافة الجهات المعنية، خاصة مع أجهزة العالم العربي مثل المغرب أو سوريا.

وأوضح أن سوريا لديها أجهزة استخباراتية حادة للغاية، ولم يعد هناك أي قنوات اتصال مع النظام السوري، مؤكدًا أن هناك تعاونًا حقيقيًا بين الأجهزة المغربية والفرنسية.