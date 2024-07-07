خبير أوروبي: فرنسا أحبطت أكثر من 100 هجوم إرهابي العام الماضي

قال مارسيل سيكالدي، المحامي الدولي وخبير القوانين الأوروبية، إن التهديد الإرهابي في فرنسا يأتي بالأساس من الهجرة الجماعية التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.

وأضاف "سيكالدي"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن زيادة عدد سكان الأجانب في أي منطقة أخرى غير دولتهم يؤدي إلى خلق نوع من الحبس الذي يمكن أن يساهم في نقل التقاليد الثقافية التي تؤدي إلى الانغلاق على الذات بدلاً من الانفتاح على العالم، وهذا قد يستغل في تجنيد المزيد من الإرهابيين.

وأوضح أن فرنسا دفعت ثمنًا باهظًا لهجمات الإرهابيين، مؤكدًا أن الخطر الإرهابي لا يزال قائمًا، حيث تم إحباط ما يقرب من أكثر من 100 هجوم إرهابي العام الماضي.