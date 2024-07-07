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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع أعضاء وحدة "حياة كريمة "

د محمد عبدالهادي
د محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج
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عقد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع أعضاء وحدة " حياة كريمة " بديوان عام المحافظة، الفريق الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في جائزة التميز الحكومي في نسختها الأخيرة، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات " حياة كريمة "، وبحث متطلبات العمل خلال الفترة المقبلة.

ووجه نائب المحافظ بتنظيم زيارة ميدانية يوم الخميس من كل أسبوع، لكل مركز من مراكز المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، وعقد لقاء مع رئيس المركز ومجموعة من الأهالي للاستماع إلى شكواهم وبحث مطالبهم، والعمل على تلبيتها، لافتا إلى خطة المحافظة لاستهداف الطرق بالقرى والعمل على تمهيدها ورفع كفاءتها، خاصة تلك التي شهدت مشروعات البنية التحتية ضمن خطة المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " .

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