السيطرة على حريق محدود بإحدى مدارس طامية بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية مديرية أمن الفيوم، منذ قليل من السيطرة على حريق محدود نشب داخل وحدة الحاسب الآلي بإحدى المدارس ، بمركز طاميه بمحافظة الفيوم ، دون وقوع إصابات ، وتم تحرر محضر بالواقعة .



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، باندلاع حريق بوحدة الحاسب الآلي بمدارس دار السلام الإعدادية الثانوية المشتركة ، بقرية دار السلام بدائرة المركز .

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبينّ نشوب الحريق في وحدة الحاسب الآلي بالمدرسه وذلك نتيجه حدوث ماس كهربائي بالدائرة الكهربائية دخل وحدة الحاسب الالي بالمدرسة .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة عليه، كما تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وتم الإطفاء والتبريد ولا يوجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأسفر الحريق عن احتراق 3 أجهزة الحاسب الالي الخاص بالمدرسة .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.