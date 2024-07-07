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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على بلوجر وآخر تشاجرا خلال عيد ميلاد بالتجمع الأول

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع -الأول بالقاهرة من (صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعى – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من شخصين "صانعي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعى" لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم حال تواجدهما بإحدى المناسبات الخاصة بصديقة لهم "صانعة محتوى" بمنزلها بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبا الواقعة واعترفا بارتكابهما الواقعة عقب نشوب مشاجرة بينهما والمجنى عليه خلال مشاركتهم بتلك المناسبة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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