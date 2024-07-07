القبض على بلوجر وآخر تشاجرا خلال عيد ميلاد بالتجمع الأول

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع -الأول بالقاهرة من (صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعى – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من شخصين "صانعي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعى" لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم حال تواجدهما بإحدى المناسبات الخاصة بصديقة لهم "صانعة محتوى" بمنزلها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبا الواقعة واعترفا بارتكابهما الواقعة عقب نشوب مشاجرة بينهما والمجنى عليه خلال مشاركتهم بتلك المناسبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .