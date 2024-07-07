محمد علي رزق يشيد بصناع "العيال فهمت" ويصفه بعرض ميوزيكال مبهج

شهد الفنان محمد علي رزق، العرض المسرحي "العيال فهمت" على مسرح ميامي بوسط البلد، وسط حضور جماهيري.

وأعرب محمد علي رزق، عن سعادته بمشاهدة المسرحية، واصفا العمل بأنه عرض ميوزيكال مبهج.

ووجه محمد علي رزق، الشكر لصناع هذا العمل الرائع، وعلى رأسهم الفنان ياسر الطوبجي المدير الشاطر الذي يحب شغله وبيقف في ظهر عروضه حتى تظهر للنور بشكل مشرف ومحترم ومحارب على نجاحها.

ووجه الشكر للفنان شادي سرور مخرج العرض على المجهود العظيم الواضح في كل تفصيله في العرض، والشكر لمؤلفين النص طارق علي وأحمد الملواني، وأيضا على الأشعار والجميلة، وكذلك أحمد الناصر الملحن على الموسيقى الجميلة.

والشكر أيضا لكل من دارين وائل مصممة الإستعراضات على المجهود العظيم المبذول مع الممثلين، ومحمود الحسيني مصمم الإضاءة، والدكتور حمدي عطية مهندس ديكور العرض.

وقال محمد علي رزق: "أما رامي الطمباري وعبدالمنعم رياض أكيد مش أنا إللي هتكلم عنهم كالعادة أستاذة كبار ومبدعين وممتعين، ألف مبروك يا حبايب القلب وبجد شكراً عالمتعة اللي متعتوهلنا، مبروك لأختي وحبيبتي رنا سماحة قمر، الشاطرة كالعادة"

وتابع: "أستاذ شادي في عرض بيقدملنا مجموعة شباب زي الورد بيغنوا ويرقصوا ويمثلوا بكل حيوية وجمال، وهم: أحمد هشام، سعيد محمد، محمد علي، نور شادي، چيسي أسامة، رحيم رزق، ندى محمد، روضة عز العرب، والطفل المبهر علي شادي، ألف مبروك يا شباب، ومبروك الفنانين الجمال إيهاب شهاب، رانيا النجار ، أميرة فايز ، منك الحسيني، محمود الهنيدي.

ودعا الفنان محمد علي رزق، جمهور المسرح لمشاهد عرض "العيال فهمت" على مسرح ميامي أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع.

"العيال فهمت" عرض مأخوذ عن الفيلم الأمريكي "صوت الموسيقى"، ومن إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح.

يُشارك في بطولة العمل الفنانون: رنا سماحة، عبدالمنعم رياض، إيهاب شهاب، رانيا النجار، إلى جانب مشاركة فناني فرقة المسرح الكوميدي، ديكور حمدي عطية، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، استعراضات دارين وائل، أزياء شيماء محمود، اضاءة محمود الحسيني، مكياج أدهم عفيفي، مخرج منفذ محمد مسعد، والمسرحية من كتابة طارق علي وأحمد الملواني، وإخراج شادي سرور.