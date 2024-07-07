محافظ دمياط الجديد يلتقي مدير الأمن

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الأحد بمكتبه، اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، حيث قدم مدير الأمن التهنئة إلى الدكتور أيمن الشهابى، بمناسبة توليه مهام منصب محافظ دمياط، معربًا عن خالص أمنياته له بدوام التوفيق والسداد.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ دمياط ومدير الأمن عددا من ملفات التعاون بين الجانبين، لدعم كافة مجالات العمل ، حيث أكد الدكتور أيمن الشهابى عن تقديره لجهود وزارة الداخلية فى تحقيق الأمن و تأمين المنشآت الحيوية وخدمة المواطنين، مؤكدًا حرصه على تحقيق التعاون المستمر لاستكمال مسيرة التنمية و تقديم كافة الخدمات لأبناء المحافظة.



والدكتور مهندس أيمن الشهابي محافظ دمياط كان يشغل منصب عميد كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها ورئيس مجلس إدارة مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بالكلية.

ويعد محافظ دمياط الجديد شخصية أكاديمية بارزة في مجال الهندسة بمصر، ويتمتع بخلفية علمية قوية، وخبرة واسعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على مدار الخمسة وثلاثون عاما الماضية.

حصل محافظ دمياط الجديد على بكالوريوس الهندسة المدنية شعبة المساحة عام ١٩٨٩ وعين معيدا بكلية الهندسة بشبرا وحصل على درجة الماجستير في المساحة عام ١٩٩٢ ثم دبلوم في علوم نظم المعلومات من هولندا وحصل على الدكتوراة في هندسة المساحة عام ١٩٩٧ وعين سيادته أستاذا بقسم هندسة الجيوماتكس عام ٢٠١٩.

وتقلد محافظ دمياط العديد من المناصب منها وكيلا ثم رئيسا لشعبة الطيران والتصوير الجوي بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء. كما شغل منصب عضو اللجنة الوزارية لمراجعة وتحديث مواصفات الاعمال المساحية والخرائط

ويعد محافظ دمياط الجديد شخصية أكاديمية بارزة في مجال الهندسة بمصر، ويتمتع بخلفية علمية قوية، وخبرة واسعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في عمله