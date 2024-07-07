الأحد 07/يوليو/2024 - 10:05 م

أتم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اليوم الأحد، إجراءات تجديد التعاقد مع كريم العراقي، نجم خط دفاع الفريق، وذلك بعقد يمتد 3 مواسم اعتبارًا من بداية الموسم المقبل 2025/2024 وحتى نهاية موسم 2027/2026.

المصري يجدد عقد كريم العراقي لمدة 3 مواسم

وأعلن النادي المصري، في بيان له، أنه جاءت تلك الخطوة بعد الجلسة التي جمعت بين كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي، واللاعب كريم العراقي، عقب نهاية مباراة اليوم أمام بلدية المحلة والتي انتهت بفوز المصري بهدف دون رد.

يشار إلى أن اللاعب كريم العراقي والبالغ من العمر 27 عامًا ويشغل مركز الظهير الأيمن كان محط اهتمام عدد كبير من أندية الدوري الممتاز بعد المستوى الطيب الذي قدمه اللاعب على مدار المواسم الماضية مع المصري، والذي جعله الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب مصر الأوليمبي المشارك في أولمبياد طوكيو الماضية لسنوات، إلا أن تلك الجلسة كان لها كلمة السر في تجديد تعاقد اللاعب مع المصري خاصة وأنه يعد أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الكابتن علي ماهر، المدير الفني للفريق.