رئيس الرهبانيّة المارونيّة المريميّة الأباتي أدمون رزق في زيارة للراهبات

قام الرئيس العام للرهبانيّة المارونيّة المريميّة الاباتي إدمون رزق والاباء المدبرين العامين ورئيس دير سيدة اللويزة ورئيس مدرسة سيدة اللويزة بعد ظهر السبت بزيارة إلى دير مار يوحنا الحبيب- مزرعة الراس، مركز الرئاسة العامة للراهبات اللبنانيات المارونيات بمناسبة انتخاب المجلس الجديد برئاسة الأم دوللي شعيا.

وكانت مناسبة للتأكيد على الارتباط الوثيق القائم بين الرهبانيات المارونية وأهمية العمل في سبيل خدمه ابناء الكنيسة وتمنى الرئيس العام والوفد المرافق التوفيق للرئيسة العامة الجديدة ومجلس المدبرات لما فيه خير المجتمع للبنان .