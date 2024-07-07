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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب أفريقي يؤكدان استمرار التشاور بشأن تطورات غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيسان المصري والجنوب أفريقي استمرار التشاور بين الدولتين والقيادتين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية في قطاع غزة،

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جنوب أفريقيا، توجه خلاله الرئيس بالتهنئة للرئيس الجنوب أفريقي بمناسبة فوزه في الانتخابات، وتوليه فترة رئاسية جديدة، مؤكداً استمرار التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، وهو ما ثمنه الرئيس "رامافوزا"، مؤكداً بدوره أهمية تنامي العلاقات بين الدولتين، والمضي قدماً في تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة.

كما أكد الرئيسان استمرار التشاور بين الدولتين والقيادتين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية في قطاع غزة، وكذا الموضوعات التي تمس القارة الأفريقية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويعكس الأواصر الأخوية التاريخية التي تجمع شعوب القارة الأفريقية.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس جنوب إفريقيا