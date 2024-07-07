ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يقدم العزاء في اللاعب أحمد رفعت بمسقط رأسه

ونقدم كل الدعم لأسرته

محافظ كفرالشيخ يقدم
محافظ كفرالشيخ يقدم العزاء في اللاعب أحمد رفعت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم  اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة اللاعب أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر، ونادى فيوتشر، وذلك بمسقط رأسه، فى قرية إبشان، بمركز بيلا.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية، معلناً عن تقديم كل الدعم لأسرته.

وتقدم محافظ كفرالشيخ، لأسرة الفقيد بخالص التعازى والمواساة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر: أن اللاعب أحمد رفعت مثل منتخب مصر تحت قيادة كيروش خلال بطولة كأس العرب بقطر 2021، حيث لعب 4 مباريات، وسجل هدفًا فى مرمى السودان وآخر ضد الأردن، كما صنع هدفًا ضد النشامى فى ذات المباراة بالدور ربع النهائى، وعنه قال كيروش أحمد رفعت موهبة كروية موهوبة وطبيعية كان لاعباً ساحرًا وماهرًا وساعد ذلك فى جذب الأنظار إلى استادات كرة القدم، من أجل كرة القدم ومصر .

IMG-20240707-WA0075
IMG-20240707-WA0075
IMG-20240707-WA0066
IMG-20240707-WA0066
IMG-20240707-WA0067
IMG-20240707-WA0067
IMG-20240707-WA0074
IMG-20240707-WA0074
IMG-20240707-WA0073
IMG-20240707-WA0073
IMG-20240707-WA0063
IMG-20240707-WA0063
IMG-20240707-WA0069
IMG-20240707-WA0069
أحمد رفعت لاعب منتخب مصر محافظ كفرالشيخ يقدم العزاء في اللاعب أحمد رفعت أسرة اللاعب أحمد رفعت قرية أبشان بمركز بيلا وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت