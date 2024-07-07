محافظ كفرالشيخ يقدم العزاء في اللاعب أحمد رفعت بمسقط رأسه

قدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة اللاعب أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر، ونادى فيوتشر، وذلك بمسقط رأسه، فى قرية إبشان، بمركز بيلا.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية، معلناً عن تقديم كل الدعم لأسرته.

وتقدم محافظ كفرالشيخ، لأسرة الفقيد بخالص التعازى والمواساة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر: أن اللاعب أحمد رفعت مثل منتخب مصر تحت قيادة كيروش خلال بطولة كأس العرب بقطر 2021، حيث لعب 4 مباريات، وسجل هدفًا فى مرمى السودان وآخر ضد الأردن، كما صنع هدفًا ضد النشامى فى ذات المباراة بالدور ربع النهائى، وعنه قال كيروش أحمد رفعت موهبة كروية موهوبة وطبيعية كان لاعباً ساحرًا وماهرًا وساعد ذلك فى جذب الأنظار إلى استادات كرة القدم، من أجل كرة القدم ومصر .

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