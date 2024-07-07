ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يلتقي نظيره لـ "مجلس الدولة" .. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار اليوم الأحد، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، لتهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيساً لمجلس الدولة.

حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة: 

المستشار سيد الزغبي 

والمستشار إبراهيم إسماعيل

عضوا المجلس الخاص 

والمستشار سامي عبد الحميد الأمين العام.

رافق  المستشار مسعد عبد المقصود - رئيس هيئة قضايا الدولة، وفداً رفيع المستوى ضم كل من المستشارين نواب رئيس قضايا الدولة:

المستشار سامي محمدي، والمستشار عبد الرزاق شعيب – عضوا المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد العال جرنه – رئيس التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن  – الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي – رئيس المكتب الفني، 

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد السيد عناني – الأمين العام المساعد، والمستشارة  مي مروان – الأمين العام المساعد.

رحب  المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، بالحضور والتأكيد على العلاقات الوطيدة بين قضايا الدولة ومجلس الدولة، وما تقوم به قضايا الدولة من دور محوري في الدفاع عن الدولة أمام كافة المحاكم في الداخل والخارج.

ومن جانبه هنَّأ المستشار مسعد عبد المقصود - رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد عبود، بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، مؤكداً على تقدير سيادته البالغ لما يقوم به مجلس الدولة من دور بالغ الأهمية داخل منظومة العدالة المصرية في إنشاء قواعد القانون الإداري وتحقيق العدالة، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الرفيع.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

2A452612-2E6B-4477-B49F-89DF0A303C06
2A452612-2E6B-4477-B49F-89DF0A303C06
B6F17E1F-2EF2-4517-A0DC-5F1A5566AC62
B6F17E1F-2EF2-4517-A0DC-5F1A5566AC62
457D2CC7-981D-4C15-B52A-ABC06EEC816D
457D2CC7-981D-4C15-B52A-ABC06EEC816D
E3058830-9740-496C-98D5-FBD36A4BB51C
E3058830-9740-496C-98D5-FBD36A4BB51C
CDAA52BD-577E-4905-9369-357F2C4AD08A
CDAA52BD-577E-4905-9369-357F2C4AD08A
008B000E-6384-4B80-9460-6B40858612D0
008B000E-6384-4B80-9460-6B40858612D0
قضايا الدولة مجلس الدولة الأمين العام الداخل والخارج العدالة المصرية العلاقات الوطيدة المستشار سامى عبد الحميد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة تحقيق العدالة رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس مجلس الدولة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة منظومة العدالة مي عبد الحميد