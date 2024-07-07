فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس لشغل مدير الخدمة العامة بحقوق طنطا

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير مركز الخدمة العامة بكلية الحقوق.

أوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة وبما يسهم في توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته، بيان بالأنشطة والمشاركات داخل الكلية / الجامعة معتمد من الكلية، وموافقة عميد الكلية التي يعمل بها المتقدم على طلب الترشيح،