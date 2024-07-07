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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس لشغل مدير الخدمة العامة بحقوق طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير مركز الخدمة العامة بكلية الحقوق.

أوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة وبما يسهم في توسيع دائرة الاختيار.

وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته، بيان بالأنشطة والمشاركات داخل الكلية / الجامعة معتمد من الكلية، وموافقة عميد الكلية التي يعمل بها المتقدم على طلب الترشيح،

أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمود باب التقديم رئيس جامعة طنطا طلب الترشيح