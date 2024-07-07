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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالله السعيد رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حصد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتسلم اللاعب الجائزة عقب انتهاء المباراة من مراقب اللقاء في أرضية الملعب.
وفاز  الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة .

عبد الله السعيد الزمالك الإسماعيلي