الثلاثاء .. مناقشة المجموعة القصصية "مثل واحد آخر" لسيد الوكيل

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "مثل واحد آخر" للقاص والروائي سيد الوكيل، التي صدرت عن دار ميتا بوك للنشر.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة القاصة علياء مصطفى.

سيد الوكيل قاص، وروائي، وناقد، صدر له عدد من الأعمال السردية المتميزة، من بينها: أيام هند، للروح غناها، فوق الحياة قليلا، شارع بسادة، الحالة دايت، فضلا عن عدد من الدراسات النقدية الجادة.