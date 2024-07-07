"الرياضة" تحسم الجدل في أزمة أحمد رفعت: النادي مسؤول عن الإجراءات

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أصدر قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت وسرعة إصدار النتائج الخاصة بالتحقيقات.

وأشار محمد الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه سيتم غدا استخلاص وفحص الأوراق ومراجعة المستندات في 3 جهات (اللجنة الأوليمبية، اتحاد الكرة، نادي مودرن سبورت) في لجنة التحقيق العليا ومن ثم اتخاذ القرار سواء بالإحالة أو غيرها؛ للوقوف على أسباب وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وعلق قائلا: هناك لجان طبية وقضائية وإدارية للوقوف على ملابسات وأسباب ما حدث لأحمد رفعت، معلقا: لجنة التحقيق ستحصل على كل المستندات الخاصة بـ رفعت، مضيفا: لم يكن هناك تقصير طبي في التعامل مع حالة أحمد رفعت.

وتابع محمد الشاذلي: سيتم دراسة ملابسات الحالة الطبية وحالة السفر وحالات أخرى في ما حدث لأحمد رفعت، وبداية من اليوم وحتى أيام قليلة مقبلة سيتم دراسة أدق التفاصيل خلال الفترة الماضية.

واستكمل الشاذلي قائلا: سوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن، وهناك 3 من أكبر الأساتذة الأطباء يشرفون على تطورات الحالة الصحية للاعب بالتعاون مع الأطباء المشرفون على حالته وأطقم التمريض وكل شيء.

ونوه المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم تحويل الملف لأعلى جهات التحقيق (النيابة العامة) في الدولة؛ حال وجود شبهة إهمال أو فساد أو إهمال طبي أو إجراء طبي، لافتا إلى أن القرار الوزاري التي تصدره الوزارة لأي لاعب أو الفريق الذي سيسافر خارج الدولة لا بد أن يحصل على إذن من السفر من منطقة التجنيد.

ولفت إلى أن القرار الوزاري كان من المفترض أن يستتبعه بخروج إذن للاعب من التجنيد، وقرار السفر جعل أحمد طالع من مصر في مهمة رسمية، لكن المدة التي سيقضيها أحمد في الخارج تحددها إدارة التجنيد.

واختتم قائلا: إدارة الفريق هي المعنية بإنهاء إجراءات السفر للاعبين وتصاريح التجنيد، خاصة وأن قرار سفر البعثات الرياضية وهم في سن التجنيد يكون محدد المدة.

