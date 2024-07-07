شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مُستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة.

وقال مُستشفى العودة بمخيم النصيرات، إنه تم استقبال شهيدين تم استهدافهما على جسر وادي غزة وسط القطاع.

وأشارت مصادر طبية إلى أن شخصين استشهدا، إثر قصف الاحتلال استهدف تجمعا لمواطنين في محيط مطعم شعفوط بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال للمرة الثانية على التوالي مدرسة العائلة المقدسة في حي الرمال غرب غزة، وتدمر أجزاء منها.

واستشهد رجل بقصف مدفعية الاحتلال قرب الصالة الذهبية غرب مدينة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة.

وأضافت أن الطواقم الطبية نقلت شهيدًا وجرحى جراء قصف الاحتلال استهدف المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 38153 شخصًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.