الوادي الجديد تحتفل بالعام الهجري الجديد.. صور

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائبة المحافظ، اليوم الأحد، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة ١٤٤٦ه، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين، وممثلي النقابات والأحزاب السياسية، والأئمة ورجال الدين، والعمد والمشايخ بالمحافظة.

وفي كلمته قدّم المحافظ التهنئة بالعام الهجري داعيًا أن يكون عام خيرٍ وازدهار على مصر وشعبها، كما توجّه بالشكر لجميع القيادات التنفيذية والشعبية ولعموم المواطنين على ما بُذِل من جهد خلال السنوات الماضية، مُعربًا عن عظيم تقديره لثقة القيادة السياسية، وراجيًا من الله العون والتوفيق لتحقيق طموح القيادة السياسية وآمال أهالي المحافظة أن يكون الوادي الجديد هو مستقبل التنمية في مصر.

هذا وقد شهدت الاحتفالية فقرة من أداء كورال التربية والتعليم، وكلمةً للأوقاف حول "الهجرة النبوية الشريفة" والدروس المستفادة منها.

وكان قد عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أعضاء الوفد( المصري - الصيني) الذي يزور المحافظة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاستثمار الأجنبي وتوفير المناخ الجاذب له.

وأكد الزملوط خلال كلمته، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين والتي تحرص القيادة السياسية على تعميقها من خلال دعم فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين، و إبرام العديد من بروتوكولات التعاون والمشروعات في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المتنوعة.

كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع أبرز المقومات التنموية المتاحة بالمحافظة وجهود الدولة في تطوير البنية التحتية لتوفير بيئة استثمار جاذبة، كما ناقش فرص التعاون في مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية والاستفادة من الخبرات الصينية في زيادة إنتاجية الفدان من هذه المحاصيل.، واختُتم الاجتماع بتكريم أعضاء الوفد، حيث أهدى المحافظ درع المحافظة لرؤساء الوفد، تقديراَ لهذه الزيارة الهامة والتعاون الصادق بين البلدين.

وتفقد الوفد بجولة تفقدية عدة مشروعات بمدينة الخارجة المشروعات شملت منشآت العاصمة الإدارية و محطة الغاز الطبيعي و واحة الحرير الطبيعي ومشروعات إنتاج حيواني وبعض مصانع التمور والأعلاف.

وكان قد استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، وفدا صينيا في أول يوم عمل له بالمحافظة عقب عودته لها بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية لاستمراره كمحافظ للوادي الجديد لفترة ثالثة.

وتضمن اليوم الأول للمحافظ، جولة تفقدية للوفد الصيني الذي يزور المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستثمار المختلفة خاصة في الزراعة والصناعة، كما ترأس المحافظ اليوم المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور كافة القيادات التنفيذية للمحافظة، أعقبه احتفال ديني بمناسبة العام الهجري الجديد بقاعة الديوان العام بمدينة الخارجة.

جانب من الحضور لحفل العام الهجري الجديد بالخارجة

جانب من حفل الوادي الجديد بالعام الهجري الجديد بقاعة الديوان العام (1)

جانب من حفل الوادي الجديد بالعام الهجري الجديد بقاعة الديوان العام (2)

جانب من حفل الوادي الجديد بالعام الهجري الجديد بقاعة الديوان العام (3)

جانب من حفل الوادي الجديد بالعام الهجري الجديد بقاعة الديوان العام (4)

جانب من حفل الوادي الجديد بالعام الهجري الجديد بقاعة الديوان العام (5)

جانب من حفل الوادي الجديد بالعام الهجري الجديد بقاعة الديوان العام (6)

عروض رياضية بحفل الوادي الجديد للعام الهجري

فقرات فنية من قطاع التهليم بمناسبة العام الهجري

قيادات الوادي الجديد التنفيذية تشهد حفل المحافظة بالعام الهجري

كورال التعليم في حفل العام الهجري مع المحافظ

محافظ الوادي الجديد يشهد فقرات حفل العام الهجري