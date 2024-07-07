هاني شاكر ومروان خوري يغلقان شوارع بيروت في حفل استثنائي

أحيا النجمان هاني شاكر ومروان خوري، حفلا غنائيا استثنائيا في العاصمة اللبنانية بيروت، من تنظيم خضر عكنان وسط حضور جماهيري غفير، أدى لإغلاق عدد كبير من شوارع المدينة اللبنانية.

قدم الفنان الكبير هاني شاكر في حفله الذي تراقص على نغماته مئات الحاضرين من عشاقه عددا من أهم وأبرز أغنياته منها علي الضحكاية، ولسه بتسألي، وسألتك أنت مين.

بسبب ولعه وحبه بلبنان غنى للمرة الأولى أغنيته الجديدة يا ويل حالي بلهجة لبنانية، ليختتم كما بدأ بعلي الضحكاية.

وتألق مروان خوري حين شارك صديق عمره هاني شاكر بأغنية اصاحب مين بكامل أوصالها ومعانيها وإيقاعاتها النابضة بالصدق والعاطفة ورهافة الشجن.

فحين قدم مروان خوري خلال وصلته الغنائية عددا من أغنياته الشهيرة من بينها كل القصائد وبتمون وقلبي دق ومهلا على قلبي وحكاية حب وغيرها