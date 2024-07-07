مفاجأة فى حادث قتيلة المنيا.. السيدة على قيد الحياة فى حالة حرجة

أكد مصدر طبي بمحافظة المنيا، ان حالة السيدة المعثور عليها مطعونة داخل شقة سكنية ناحية أبراج المطاحن بمدينة المنيا، على قيد الحياة، وبها طعنات بجسدها، مؤكدا على تدهور حالتها الصحية، بعد تحويلها من مستشفى المنيا العام إلى الجامعي، بسبب الحالة الحرجة التي كانت عليها بعد تعرضها لإصابات بمنطقة البطن الرقبة.

وعثر أهالي مدينة المنيا، على جثة سيدة، مقتولة داخل مسكن ناحية أبراج المطاحن بمدينة المنيا وتحرر المحضر بالحادث وجرى إيداع الجثة تحت تصرفات النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، منذ قليل، إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد بعثور الأجهزة الأمنية والأهالى على جثة سيدة ثلاثينية العمر، مقتولة بآلة حادة داخل منزل عمتها .

وعلى الفور قامت الاجهزة الامنية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعى، وانتدبت النيابة العامة الدكتور عماد عزت مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وتحويلها لمصلحة الطب الشرعى للتشريح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وقامت باستدعاء اقاربها وتفريغ كاميرات المراقبة محيط الواقعة، وجارى التحقيق لكشف ملابسات الحادث .

