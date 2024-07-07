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الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. معًا لوقف الحرب.. السيسى: نبذل أقصى الجهد لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 8 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

معًا لوقف الحرب.. السيسى: نبذل أقصى الجهد لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية

بوركينا فاسو ومالى والنيجر فى كونفدرالية جديدة

43.2 مليون فرنسى يصوتون فى الجولة الثانية من الانتخابات

.. وموظفو الخدمة المدنية يهددون بالعصيان إذا فاز اليمين

مظاهرات فى إسرائيل ضد سياسة نتنياهو

دعوات لانتخابات جديدة وإطلاق سراح الرهائن

حماس تُبدى مرونة بشأن موقفها من محادثات وقف إطلاق النار

.. واستشهاد 16 شخصًا جراء قصف إسرائيلى على مدرسة للنازحين

مقتل عضو بحزب الله فى غارة على جنوب لبنان

العدد
السيسي الحرب البوابة الأزمة السودانية إسرائيل نتنياهو