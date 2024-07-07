بيرسي تاو يشارك في تدريبات الأهلي تدريجيًا بعد التعافي من الإصابة

انتظم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية تدريجيًّا عقب انتهاء برنامجه التأهيلي.

وتعافى بيرسي تاو من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده جنوب أفريقيا في العضلة الخلفية وغاب بسببها عن تدريبات ومباريات الأهلي في الفترة الماضية.

تفاصيل إصابة بيرسي تاو

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن التقرير الطبي الذي تسلمه من منتخب جنوب أفريقيا يشير إلى أن بيرسي تاو يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، موضحا أن اللاعب سيخضع لفحوصات جديدة وأشعة للوقوف علي تطورات تعافيه من الإصابة وغاب بيرسي تاو عن المشاركة في مباريات الأهلي في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويلتقي فريق الأهلي مع طلائع الجيس ضمن مشوار الفريق الأحمر في الدوري الممتاز حيث تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء غدا الأثنين على استاد القاهرة الدولي.