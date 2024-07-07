كهربا يشارك في تدريبات الأهلي للمرة الأولى بعد أزمة مباراة فاركو

عاد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بعد أزمة كهربا الأخيرة مع مارسيل كولر.

وشارك “كهربا” في التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ مباراة الأهلي وفاركو في الدوري، والتي شهدت أزمة كبيرة بين كهربا والمدرب المساعد بالفريق.

تفاصيل أزمة كهربا

ورفض محمود كهربا المشاركة في تدريبات البدلاء عقب نهاية مباراة الأهلي وفاركو على استاد القاهرة الدولي، ودخل كهربا في أزمة مع المدرب المساعد، بعدها قرر مارسيل كولر استبعاد كهربا من التدريبات الجماعية ووقع عليه عقوبة مالية كبيرة.

كولر يعفو عن محمود كهربا

وعقب مباراة الأهلي والداخلية الأخير أعلن مارسيل كولر أن محمود كهربا لاعب الفريق سينتظم في التدريبات الجماعية يوم الأحد بعد أزمته الأخيرة واستبعاده من المباريات والتدريبات الجماعية

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ويلتقي فريق الأهلي مع طلائع الجيس ضمن مشوار الفريق الأحمر في الدوري الممتاز حيث تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء غدا الإثنين على استاد القاهرة الدولي.