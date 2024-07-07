تفاصيل وفاة مسن داخل قطار الصعيد بمحطة المنيا

استقبل مستشفى المنيا العام، اليوم، جثة مسن من محافظة أسوان ، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل قطار الصعيد أثناء مروره على محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا يفيد بوفاة "على النوبي" 63 عاما " نوبى" يقيم بأسوان، داخل قطار اثناء مروره على محافظة المنيا.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة الاسعاف، وتم تحويل الجثمان لمشرحة مستشفى المنيا العام، وانتدبت النيابة العامة مفتش صحة المركز الدكتور عمادرس عزت لفحص الجثمان ، وتبين أن سبب الوفاة اثر أزمة قلبية ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة .