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الأحد 07 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته  مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48  ساعة عقب مباراة الداخلية الأخيرة.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على فريق الداخلية برباعية مقابل هدف ليواصل مطاردة بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض النقاط الفنية، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش غدًا في الدوري الممتاز. 

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا فنيًّا وبدنيًّا متنوعًا شارك فيه رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف.

واختتم المدير الفني المران بفقرة من التدريبات الفنية وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في السابعة من مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

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