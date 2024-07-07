من الإحتفال الى العزاء.. قصة أمريكي قتل نفسه في عيد الإستقلال

انقلب الاحتفال الأمريكي بعيد الاستقلال في الرابع من يوليو، إلى مأتم عزاء حين أقبل مواطن أمريكي من كارولينا الجنوبية على قتل نفسه باستخدام الألعاب النارية.

وتعود القصة إلي أن “آلان راي ماكجرو”، 41 عاماً، اشعل ألعابا نارية ووضعها فوق رأسه، ضمن احتفالاته بيوم الاستقلال في الرابع من يوليو الجاري، إلا أنها انفجرت بقوة لترده قتيلاً، وسط صدمة عائلته، وفقا لـ"فوكس نيوز".

وتروي زوجته أنه كان يحب الاحتفال بيوم الاستقلال كثيرا، ويعتبره من مناسباته المفضلة، ووقت ثمل للغاية، وقرر أن يؤدي حركة استعراضية.

وتتابع أنها حاولت تحذيره من إشعال الألعاب النارية، حيثأحدثت به إصابات بالغة في الرأس.

وحضر المسعفون إلى موقع الحادث ليؤكدوا وفاة آلان ماكجرو، نتيجة قوة الانفجار، فيما أوضح رجال الشرطة أن الألعاب النارية كانت قانونية.