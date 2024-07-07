التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من لقاء الزمالك والإسماعيلي

سيطر التعادل السلبي على الشوط الاول من لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره الاسماعيلي، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ٣٠ من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط متوسط الأداء وانحصر أغلبه في منطقة وسط الملعب وتسارع كلا الفريقين للسيطرة على منطقة وسط الملعب.

وحاول مهاجمو الفريقين تهديد مرمى الخصم ولكن على استحياء في ظل قلة الفرص على المرميين.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – محمد السيد - ترافيس موتيابا -مهاب ياسر – إبراهيما نداي.

خط الهجوم : عمار ياسر .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، عمر عبد العزيز وحازم أسامة و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما و مصطفى شلبي وسيف الجزيري.

ودخل الاسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من

كمال السيد في حراسة المرمى

وفي خط الدفاع: عبدالكريم ، دسوقي ، عماد حمدي ، محمد نصر

وفي الوسط: هشام محمد ، محمد عبدالسميع عبدالرحمن مجدي ، ايريك تراوري ، مروان حمدي.

الهجوم: خالد النبريص