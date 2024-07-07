رئيس إسرائيل: غالبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد صفقة الأسرى وواجبنا استعادتهم

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد صفقة إطلاق سراح الأسرى من قبضة فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأعرب هرتسوج، في منشور على منصة (إكس)، عن تضامنه مع عائلات ضحايا هجوم "طوفان الأقصى"، مؤكدا التزام دولة إسرائيل باستعادة الأسرى، وقال إن هذا هو التزام مُطلق.

وأضاف "نحن لا ننساهم ولو للحظة واحدة، شعب إسرائيل لا ينساهم ولو للحظة واحدة، الأمة كلها تريد عودتهم، والأغلبية المطلقة تؤيد صفقة الأسرى، واجب الدولة هو إعادتهم، وهذا في قلب إجماع الأمة".