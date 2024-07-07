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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس إسرائيل: غالبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد صفقة الأسرى وواجبنا استعادتهم

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج
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قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد صفقة إطلاق سراح الأسرى من قبضة فصائل المقاومة في قطاع غزة. 
وأعرب هرتسوج، في منشور على منصة (إكس)، عن تضامنه مع عائلات ضحايا هجوم "طوفان الأقصى"، مؤكدا التزام دولة إسرائيل باستعادة الأسرى، وقال إن هذا هو التزام مُطلق.
وأضاف "نحن لا ننساهم ولو للحظة واحدة، شعب إسرائيل لا ينساهم ولو للحظة واحدة، الأمة كلها تريد عودتهم، والأغلبية المطلقة تؤيد صفقة الأسرى، واجب الدولة هو إعادتهم، وهذا في قلب إجماع الأمة". 

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