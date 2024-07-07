حزب الله: استهدفنا مقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية في ثكنة إييليت

أعلن حزب الله اللبناني، في بيانٍ عاجل، أنه استهدف مقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية في ثكنة إييليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي تُواصل خلاله قوات الاحتلال شن مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء القطاع، وذلك بجانب ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل.

يشهد الوضع الإنساني في قطاع غزة تدهورًا خطيرًا نتيجة الحصار الخانق الذي يُفرض على القطاع، مما أدّى إلى نزوح أكثر من 90% من السكان.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمير مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على القطاع.

يذكر أن آلاف الشهداء والجرحى لا يزالون تحت الأنقاض، وذلك نتيجة لِتواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظلّ حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة لِتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

تعتبر هذه التطورات مقلقةً بشكل كبير وتُنذر بِتصعيد خطير في الوضع في المنطقة.